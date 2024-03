O técnico Eduardo Coudet poderá contar com Enner Valencia e Sergio Rochet para o jogo de volta da semifinal do Gauchão diante do Juventude, nesta segunda-feira (25), às 21h45min, no Beira-Rio. Os dois jogadores estão relacionados para o confronto. A grande novidade na lista é o jovem Ricardo Mathias, de 17 anos.