As lesões de Enner Valencia e Lucas Alario antes da decisão diante do Juventude por vaga na final do Gauchão fizeram o técnico Eduardo Coudet chamar o jovem Ricardo Mathias para o elenco profissional. O centroavante de 17 anos treina com a equipe principal desde quarta-feira (20) e pode ser uma novidade entre os relacionados para o confronto da próxima segunda (25), às 21h45min, no Beira-Rio. Ricardo Mathias foi destaque do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e tem convocações para a seleção brasileira sub-17.