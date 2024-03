O treino do Inter teve uma novidade para o ataque na manhã desta quinta-feira (21), no CT Parque Gigante. O atacante Ricardo Mathias, de 17 anos, foi chamado para compor a atividade e trabalhou com o time profissional. A presença do centroavante da equipe sub-20 também se dá pelas ausências de Valencia e Alario, que mais uma vez não treinaram.