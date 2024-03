O atacante do Inter, Enner Valencia, foi cortado nesta segunda-feira (18) da seleção equatoriana, que disputará dois amistosos na próxima data-Fifa. O jogador sofreu uma contusão no pé direito no empate por 0 a 0 com o Juventude, neste domingo (17), pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão e fará tratamento médico diário no CT do Parque Gigante. O atleta é dúvida para a partida de volta na próxima segunda (25), no Beira-Rio.