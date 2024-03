O fim da sequência de vitórias do Inter coincidiu com a partida de ida das semifinais do Gauchão. O 0 a 0 com o Juventude no Jaconi manteve a invencibilidade e deixou aberta a disputa da vaga para a decisão do Gauchão, marcada para segunda-feira (25), no Beira-Rio. Até lá, haverá dois focos, o do sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana e a recuperação dos jogadores após a primeira partida decisiva do Estadual.