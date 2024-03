O atacante Lucas Alario é a principal preocupação do Inter para a fase final do Gauchão. Por conta de dores no joelho direito, o atleta ainda está sendo submetido a uma bateria exames e, neste momento, não está descartada a possibilidade de uma lesão. Já Enner Valencia, com dores no pé direito, também é dúvida, mas possui mais chances de atuar na próxima segunda-feira (25), contra o Juventude.