Os dois últimos contratados do Inter, o lateral-esquerdo Bernabei e o volante Thiago Maia, aguardam o momento de suas estreias com a camisa colorada. Sem condições legais de jogo no Gauchão, a data mais próxima para que eles possam ser utilizados por Eduardo Coudet é a rodada de abertura da Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril, contra o Belgrano.