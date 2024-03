Belgrano, Delfín e Real Tomayapo serão os adversários do Inter na fase de grupos da Copa Sul-Americana, conforme sorteio realizado na última segunda-feira (18). Em busca do bicampeonato, o Colorado terá pela frente rivais que nunca enfrentou em jogos oficiais, com viagens para Argentina, Equador e Bolívia. Neste cenário, o time colorado irá percorrer 14.768 quilômetros, entre a ida e a volta.