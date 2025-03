Borré pode voltar ao time no domingo (16) André Ávila / Agencia RBS

Com uma semana cheia de treinamentos, o Inter terá tempo para avaliar possíveis mudanças na equipe para o Gre-Nal 446, no Beira-Rio, no próximo domingo (16).

São três possibilidades de alterações no time com melhores condições de atletas titulares que ficaram no banco de suplentes. Uma quarta está descartada nos bastidores.

Rochet ou Anthoni

A primeira envolve o gol colorado. Rochet é o dono da posição, mas Anthoni transmitiu segurança durante toda a campanha da equipe no estadual. O jovem, inclusive, chegou a ser capitão numa partida da competição. Roger Machado admitiu a dúvida:

— A gente vai observar como é que o Rochet progride no meio da semana, mas hoje eu gostaria de privilegiar o Anthoni, mas a gente sabe também da capacidade da liderança do Rocher para esses momentos — revelou o treinador.

Rochet e Anthoni. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Wesley ou Vitinho/Carbonero

A segunda chance de troca é o ingresso de Wesley. O ponta, que jogou cerca de 30 minutos na primeira final do Gauchão, é considerado titular pelo desempenho em 2024. Porém, Vitinho e Carbonero deram conta do recado com destaque nas últimas rodadas. A tendência é que o camisa 21 permaneça ainda entre os suplentes no novo duelo com o maior rival.

Wesley em ação no Gre-Nal 445. André Ávila / Agencia RBS

Borré ou Valencia

A terceira mudança é no ataque. Borré está plenamente recuperado e poderá reassumir a posição de Valencia. O colombiano tende a ficar com a vaga com o equatoriano voltando para o banco.

Valencia pode voltar para o banco. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Quarta troca?

Uma quarta cogitação, pegando a escalação da temporada passada como base, seria o retorno de Thiago Maia. Entretanto, ele perdeu muitas atividades pelas negociações frustradas com o Santos, além de questões internas. Desta forma, não há nem certeza do aproveitamento entre os relacionados.

Thiago Maia durante treino. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Provável escalação

Logo, a tendência de escalação colorada para o jogo de domingo tem: Anthoni (Rochet); Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho (Wesley), Alan Patrick e Carbonero (Wesley); Borré (Valencia).