Atlético-GO x Inter: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão sub-20.

O confronto entre Atlético-GO x Inter , válido pela primeira rodada do Brasileirão sub-20 , será às 15h desta quarta-feira (12). A partida ocorre no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

Escalações para Atlético-GO x Inter

Arbitragem para Atlético-GO x Inter

Victor Lucas Pereira Silva (GO), auxiliado por Danilo Bonifacio Vieira (GO) e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO).