Oposição de centro-direita vence eleições na Groenlândia

Presidente do Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, fala com a mídia durante a festa eleitoral do partido em 11 de março de 2025.

Nunca antes as eleições na Groenlândia despertaram tanto interesse internacional, dado o desejo de Trump de intervir no território. Coberta 80% por gelo, esta vasta ilha ártica tem hidrocarbonetos e minerais importantes para a transição energética que desperta a cobiça de Trump.

"Respeitamos os resultados das eleições", respondeu o primeiro-ministro Mute Egede, líder do partido Inuit Ataqatigiit (IA), à KNR. O partido Siumut, seu aliado social-democrata na atual coalizão governamental, reconheceu a derrota . Como nenhum dos partidos está em condições de garantir a maioria nas 31 cadeiras do parlamento, eles terão de negociar para formar uma aliança .

Além da questão com o presidente dos EUA, os debates eleitorais se concentraram em saúde, educação e relações com a Dinamarca, que mantém poderes diplomáticos, militares e monetários sobre a ilha do Ártico.

Independência sim, mas quando?

Os habitantes da Groenlândia muitas vezes se sentem tratados como cidadãos de segunda classe pela antiga potência colonial, da qual todos os principais partidos buscam a independência . No entanto, o consenso é instável quanto ao cronograma: os nacionalistas de Naleraq querem que isso seja feito rapidamente, mas os membros da coalizão do governo estão condicionando isso ao progresso econômico.

Atualmente, o território depende economicamente da pesca , que responde por quase todas as suas exportações, e da ajuda anual de cerca de 530 milhões de euros fornecida por Copenhague, o que representa 20% do PIB local.

O "imprevisível" Trump

Na noite de domingo (9), horas antes do início da votação, Trump novamente prometeu segurança e prosperidade em sua rede Truth Social aos groenlandeses que desejam "fazer parte da maior nação do mundo". No entanto, de acordo com uma pesquisa publicada em janeiro, 85% dos groenlandeses rejeitam essa opção.