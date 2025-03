Dois novos reforços do Inter treinam com o grupo pela primeira vez

Aprimoramento físico

Juninho, contratado do futebol dinamarquês, que chegou na última semana, além de Óscar Romero, há mais tempo na capital gaúcha, não treinaram normalmente com os companheiros ainda. Ambos foram contratados após o término do prazo de inscrição de atletas no Gauchão. Com isso, eles seguem aprimorando a parte física para a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.