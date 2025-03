"Todas podem seguir com os seus sonhos", diz Anita, esposa de atacante do Inter

Esposa de Rafael Borré, artilheiro do Inter? Sim. Mas muito mais do que isso. Mexicana de nascimento, colombiana de coração, jornalista e fã de esportes desde a infância.

Anita Caicedo usa as redes sociais para mostrar o dia a dia em Porto Alegre e de sua história. E, para conhecer um pouco mais sobre esta trajetória, a equipe de esportes do Grupo RBS foi à casa dela para elaboração de reportagens especiais que Zero Hora vem publicando desde o Dia da Mulher.

Em um bate-papo descontraído na sala de casa, Anita contou que o esporte sempre esteve presente em sua vida. Ela e o pai iam aos jogos do time do coração, o Deportivo Cali, e seus conhecimentos impressionavam.

— Eu nasci em uma família onde se respira futebol. Desde muito jovem foi fácil expressar o que eu via no campo, porque vou a estádio desde criança. Entendi como a vida funcionava através desse esporte, o que é maravilhoso. Meu pai, às vezes, me dizia estar surpreso com a minha forma de ver o jogo.

O amor pelo futebol foi o que a levou a estudar Jornalismo, e essa vontade foi o que a fez conhecer Rafael Borré. Foi um trabalho no último ano da escola que os uniu. Ela tinha de produzir uma revista e a pauta escolhida foi o esporte. Ao tentar entrevistar o presidente do Deportivo Cali, encontrou Borré, que ajudou a viabilizar o encontro com o dirigente. Depois, conversaram nas redes sociais e nunca mais se separaram.

— Desde o primeiro momento sabíamos que havia amor, mas eu creio que ele se apaixonou por mim primeiro – disse a jornalista.

Pouco antes do fim da conversa, Borré entrou na sala com uma das duas filhas do casal e brincou sobre ter se apaixonado primeiro:

— Mentira dela! Nós dois nos vimos, mas ela se interessou primeiro em mim.

Trabalho uniu o casal

Ambos tinham 18 anos quando começaram a se relacionar. Mas ser esposa de jogador de futebol traz uma carga de pré-conceitos que quase impediu Anita de seguir com o plano de fazer faculdade.

— Acompanhar o sonho dele me pareceu ótimo, mas, com o tempo, percebi que não precisava deixar o meu 100% de lado. Segui estudando, me graduei na faculdade em Buenos Aires, fui fazendo o meu caminho. Mas foi mais uma luta contra tudo o que recebia do entorno. Creio que todas podem seguir com nossos sonhos.

Já são 11 anos de relacionamento e nove de casados, com duas filhas. Em 2020, nasceu Guadalupe. Em 2023, Mía. Com as meninas, as constantes mudanças de países aumentam as dificuldades que as mudanças costumam trazer. Antes da vinda a Porto Alegre, a família passou uma temporada na Alemanha, onde não se adaptou à língua e à cultura.

— Não vou bancar a vítima nem vitimizar as esposas de jogadores, mas é um mundo difícil. Você vai para países e cidades onde ninguém te conhece ou te entende. Você não sabe pedir um ovo no supermercado, ou remédio na farmácia. Começar sempre do zero é difícil, mas quando há amor, seguimos em frente e vamos resolvendo no caminho.

A mudança para melhor

E eles resolveram: em março de 2024 trocaram Bremen, no norte da Alemanha, por Porto Alegre. Desde quando começaram os boatos da vinda do jogador, criou-se uma atmosfera de receptividade da torcida.

Foram quase dois meses entre o anúncio da contratação e seu desembarque na Capital. Neste período, os torcedores se mobilizaram nas redes sociais com a hashtag #FreeBorré, para que o jogador tivesse sua chegada antecipada. Todo furor colorado fez com que se sentissem acolhidos desde a chegada:

— Estar em Porto Alegre é maravilhoso. É uma cultura muito linda, que nos abraçou de uma maneira que nos deixa muito felizes. Gosto de Porto Alegre pelas pessoas e pela cordialidade. Quando chegamos aqui, sentimos tanto amor, tanta gana...

Recentemente, a jornalista compartilhou vídeos conhecendo pontos turísticos da capital gaúcha, como a Lancheria do Parque e o Brique da Redenção. Além do "Anita Conoce" (Anita Conhece), o atual projeto da jornalista abrange também o futebol. Ela vai contar um pouco sobre os clássicos, primeiramente no Brasil, mas podendo ser ampliado para outros países e continentes. O objetivo é mostrar o que há por trás desses jogos que mobilizam tanta gente, de onde vem a rivalidade e, também, mostrar um pouco sobre os jogadores.