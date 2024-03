O Inter ainda aguarda a confirmação sobre o local da estreia na Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril, contra o Belgrano. O clube argentino tenta obter com a Conmebol a liberação do seu estádio, o Gigante de Alberti, em Córdoba, que tem capacidade para 30 mil torcedores e é conhecido pelo seu estilo "alçapão", devido à pressão que a torcida local exerce sobre os adversários.