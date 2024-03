O primeiro jogo do Inter na Copa Sul-Americana deve marcar a estreia de dois reforços e a utilização de Rafael Borré como titular. Além do colombiano, o planejamento do técnico Eduardo Coudet prevê a utilização do lateral Alexander Bernabei e do volante Thiago Maia na partida contra o Belgrano-ARG, em Córdoba, na semana do dia 3 de abril.