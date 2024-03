Enner Valencia não é o único problema do técnico do Inter, Eduardo Coudet, para o jogo de volta da semifinal do Gauchão, contra o Juventude. Devido a uma pancada sofrida na partida de ida, no Estádio Alfredo Jaconi, o argentino Lucas Alario sente dores em um dos joelhos e também é dúvida para o confronto da próxima segunda-feira (25), no Beira-Rio.