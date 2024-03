O Inter tem problemas no ataque para o jogo de volta da semifinal do Gauchão contra o Juventude, na próxima segunda (25). A principal dúvida é Enner Valencia, que sofreu uma contusão no pé direito na partida de ida. Porém, o seu substituto, Lucas Alario, também deixou o Estádio Alfredo Jaconi mancando e depende de uma reavaliação médica para ser escalado.