O estelar e internacional ataque do Inter não deverá estar à disposição de Coudet para o jogo de volta da semifinal do Gauchão. Possivelmente, só sobrou o guri. É bem provável que o Colorado tenha Lucca como centroavante para enfrentar o Juventude, segunda, 21h30min, no Beira-Rio. Ao menos esse é o panorama apresentado na reapresentação dos jogadores após a folga de dois dias. Valencia e Alario, ambos lesionados, tendem a ficar de fora. E Borré, como já se sabe, não está inscrito no Estadual.