A direção do Inter deixou um "problema" nas mãos do técnico Eduardo Coudet. Com a contratação de Alexander Bernabei, apresentado nesta quarta (20), o clube disponibiliza agora ao treinador dois laterais-esquerdos com características bem distintas. Por enquanto, Renê segue como titular, mas como o argentino tem exatamente as virtudes que mais agradam ao comandante, ele está bem cotado para ganhar a vaga no decorrer da temporada.