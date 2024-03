Foi em um confronto contra Roger Machado que Eduardo Coudet foi "apresentado" ao futebol brasileiro. Era 2016, Libertadores, oitavas de final. O Grêmio vinha de um ano anterior encantador, com um futebol diferente que o habitual, valorizando o talento, e encontrava o Rosario Central. No jogo de ida, na Arena, o time argentino surpreendeu o dono da casa com uma intensidade que não era vista no país.