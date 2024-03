O elenco do Juventude realizou o segundo treino da semana nesta quinta-feira (21). Após uma quarta de calor, o elenco trabalhou de portões fechados sob chuva e frio. A imprensa teve acesso apenas ao aquecimento. Alguns jogadores não participaram do começo da atividade. O volante Mandaca e o atacante Erick Farias não foram para o gramado e devem seguir como desfalques para o jogo de volta, segunda-feira (25), às 21h30min, no Beira-Rio, para encarar o Inter pelas semifinais do Gauchão.