Titular da lateral esquerda do Juventude, Alan Ruschel já tem 12 jogos com a camisa do clube na temporada de 2024. Ele conhece bem o DNA Jaconero e quer colocar o alviverde em mais uma final de Gauchão. Para disputar o título, o time de Roger Machado terá de vencer no tempo normal o Inter na próxima segunda-feira (25), às 21h30min, pelo jogo de volta das semifinais do Estadual. A partida será no Beira-Rio e o ambiente favorável ao adversário. Porém, o lateral do Juventude reforça que o time não pode aceitar o estilo de jogo do Colorado e tem que repetir a estratégia do Jaconi, com uma marcação forte na saída de bola da equipe da capital.