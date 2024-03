A arbitragem de Lucas Guimarães Rechatiko Horn, 35 anos, segue repercutindo no Estádio Alfredo Jaconi. Ele comandou a partida do Juventude que terminou em 0 a 0 com o Inter, no último domingo, em Caxias do Sul. No começo desta semana, a direção alviverde encaminhou à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), um vídeo com lances da partida.