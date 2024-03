O Juventude fechou a contratação do lateral-direito João Vitor, 21 anos, do São Luiz. O atleta é aguardado ainda nesta semana no Estádio Alfredo Jaconi para a realização de exames. O acerto foi confirmado pelo executivo de futebol do alviverde, Júlio Rondinelli, em entrevista coletiva após o jogo contra o Inter, no empate em 0 a 0, pela partida de ida da semifinal do Gauchão.