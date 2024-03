O Juventude teve uma de suas grandes atuações da temporada, justamente diante da melhor equipe do Gauchão 2024. Mas o desempenho não foi o suficiente para a equipe alviverde sair com vantagem no jogo de ida das semifinais da competição. Depois de um primeiro tempo equilibrado e de poucas emoções, o Verdão foi superior ao Colorado na etapa final na partida disputada no Alfredo Jaconi. Com total domínio do meio-campo, a equipe de Roger Machado criou as melhores oportunidades e explorou os vacilos da defesa colorada, mas ficou no empate sem gols com o time de Eduardo Coudet.