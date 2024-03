O Juventude não gostou da arbitragem de Lucas Guimarães Rechatiko Horn, 35 anos. Além da pouca experiência do árbitro, o clube questionou algumas decisões, como uma possível expulsão de Lucas Alario, do Inter, após um carrinho por trás em um jogador do Juventude. Após o empate em 0 a 0, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, reclamou do condicionamento da arbitragem antes do jogo.