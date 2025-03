As surpresas do Inter para o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão

As informações dão conta de que ele conseguiu treinar por três dias. Claro que é um grande goleiro. Mas acho de bem arriscado a sua escalação. É muito tempo sem jogar e pouco treinamento.

Além disso, o Inter, por suas categorias de base, conseguiu trazer um goleiro para o time profissional que quase não erra. Já são dois campeonatos gaúchos que Anthoni joga e sua resposta se repete como brilhante . Acho temerária esta mudança, mas quem está lá dentro tem informações muito melhores do que as minhas desconfianças.

A outra surpresa é a ausência de Tiago Maia . Ele sequer concentrou. Claro que deve ser uma questão física, ou até mental, já que ele queria estar ao lado de Neymar. no Santos, mas o negócio não fechou e teve de voltar. O corpo está aqui, mas e a cabeça?

