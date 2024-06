O Inter definiu a data para recomeçar os treinamentos no Rio Grande do Sul. Será no dia 10 de junho, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O espaço, normalmente utilizado pelas categorias de base, teve a grama trocada após o início das chuvas de maio e estará apto a receber o elenco profissional. Até esta data, o Colorado permanecerá em Itu, interior de São Paulo, onde chegou no dia 20 deste mês. Segue indefinido o retorno para o CT Parque Gigante, muito atingido pelo alagamento provocado pela elevação do Guaíba.