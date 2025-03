Cássius Gabus Mendes, Beatriz Segall, Nathalia Timberg e Renata Sorrah em "Vale Tudo". Globoplay / Divulgação

Uma das tramas mais marcantes da teledramaturgia brasileira, o remake de Vale Tudo estreia na próxima segunda-feira (31).

Originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a novela será adaptada por Manuela Dias (Amor de Mãe e Justiça) para um novo público, trazendo atualizações nos temas e mudanças na abordagem dos personagens.

A trama será exibida pela TV Globo no horário nobre das 21h. Entre as principais novidades do remake, está a escolha de duas atrizes negras para papéis principais: Taís Araújo, que vive Raquel, e Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima.

Consagrada como uma das novelas de maior sucesso da história da TV brasileira, Vale Tudo ficou marcada pelo mistério do assassinato da vilã Odete Roitman, e pelo embate entre mãe e filha.

Como estão os atores de Vale Tudo

Com um elenco de peso, a produção revelou grandes nomes da atuação. Veja como estão os atores da novela original.

Regina Duarte (Raquel Accioli)

Após Vale Tudo, Regina Duarte atuou em outras novelas da emissora, como Rainha da Sucata (1990), Por Amor (1997), Chiquinha Gonzaga (1999), Páginas da Vida (2006) e Tempo de Amar (2017), tornando-se referência nas telinhas.

Em março de 2020, a atriz assumiu a Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro, após se despedir da Globo, onde trabalhou por 50 anos. Após um período afastada da TV, trabalhou como artista visual, e em 2025, voltou a emissora para o especial de 60 anos da emissora, já gravado.

No remake, o personagem será vivido pela atriz Taís Araujo.

Beatriz Segall (Odete Roitman)

Odete Roitman é considerada uma das personagens mais marcantes de Beatriz Segall. TV Globo / TV Globo/Divulgação

Falecida em setembro de 2018, aos 92 anos, o último papel de Beatriz Segall na televisão foi na série Os Experientes (2015), como a personagem Yolanda. Após Vale Tudo, a intérprete de uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira esteve nas produções De Corpo e Alma (1992), Sonho Meu (1993) e O Clone (2001).

Beatriz foi casada com Maurício Segall, filho do pintor lituano Lasar Segall, com quem teve três filhos: Sérgio, Mário e Paulo.

No remake, o personagem será vivido pela atriz Debora Bloch.

Renata Sorrah (Helena Roitman)

Renata Sorrah interpretou Heleninha, filha de Odete Roitman em Vale Tudo, uma pintora famosa que convive com o alcoolismo.

Após o folhetim, a atriz atuou em outras novelas de destaque da emissora, como Rainha da Sucata (1990), A Indomada (1997), Senhora do Destino (2004), como a saudosa vilã Nazaré Tedesco, Páginas da Vida (2006), e na minissérie Filhas de Eva (2021).

No cinema, ela também estrelou algumas produções, como Medida Provisória (2022). O papel mais recente na televisão foi na minissérie Rio Connection (2023).

No remake, o personagem será vivido pela atriz Paolla Oliveira.

Glória Pires (Maria de Fátima)

Em Vale Tudo, Gloria Pires interpretou a ambiciosa Maria de Fátima, filha de Raquel Accioli (Regina Duarte). Após o folhetim, ela se destacou em outras produções da Globo, como Mulheres de Areia (1993), no papel das gêmeas Ruth e Raquel, O Rei do Gado (1996), Paraíso Tropical (2007), Guerra dos Sexos (2012), Babilônia (2015), Éramos Seis (2019), Além da Ilusão (2022), entre outras.

O último trabalho na emissora foi na novela Terra e Paixão (2023). No mesmo ano, a atriz encerrou o contrato com a Globo, após 54 anos. Estará em Se Eu Fosse Você 3, sob direção de Daniel Filho, com estreia prevista para 2025.

No remake, o personagem será vivido pela atriz Bella Campos.

Cássio Gabus Mendes (Afonso Roitman)

O mocinho Afonso Roitman foi interpretado por Cássio Gabus Mendes, que depois atuou nas novelas Tieta (1989), O Mapa da Mina (1993), A Indomada (1997), Além do Horizonte (2013), Babilônia (2015), Éramos Seis (2019) e Todas as Flores (2022).

O ator também atuou nas minisséries Anos Rebeldes (1992), A Mulher (1998), Os Normais (2001) e Justiça (2016). No cinema, esteve no filme Se eu Fosse Você 2. O trabalho mais recente na televisão foi em 2023, no remake de Elas por Elas.

Desde 1991, Mendes é casado com Lídia Brondi, par romântico dele em Vale Tudo. O artista é filho do autor de novelas Cassiano Gabus Mendes, irmão do também ator Tato Gabus Mendes e sobrinho de Luis Gustavo.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Humberto Carrão.

Reginaldo Faria (Marco Aurélio)

Reginaldo Faria interpretou Marco Aurélio, ex-marido de Heleninha (Renata Sorrah), em Vale Tudo. Após a produção, o ator permaneceu na emissora e atuou em Tieta (1989), Olho no Olho (1993), O Clone (2001), Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006), Paraíso Tropical (2007), Totalmente Demais (2015) e Um Lugar ao Sol (2022).

Os papéis mais recentes na televisão foram em 2023, nos folhetins Elas por Elas e Fuzuê.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Alexandre Nero.

Cássia Kis (Leila)

Leila, que era casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) no folhetim, foi interpretada pela atriz Cássia Kis. Após Vale Tudo, ela atuou em outras novelas, ganhando destaque em Pantanal (1990), Pecado Capital (1998), Cobras & Lagartos (2006), Escrito nas Estrelas (2010), Morde e Assopra (2011), Nada Será como Antes (2016) e Segundo Sol (2018).

Em 2022, a atriz afirmou que se aposentadoria após a novela Travessia, na qual interpretou Cidália. Ela se envolveu em polêmicas, principalmente por falas homofóbicas que proferiu. Cássia ainda se destacou pelo papel da bruxa Haia na série Desalma (2020–2022), do Globoplay. Foi dispensada da Globo em 2024.

No remake, o personagem será vivido pela atriz Carolina Dieckmann.

Antonio Fagundes (Ivan)

Intérprete de Ivan, após Vale Tudo, Antonio Fagundes estrelou outros trabalhos na emissora, incluindo A Rainha da Sucata (1990), no papel de Caio, um professor gago, O Dono do Mundo (1991), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), Por Amor (1997), Amor à Vida (2013), Velho Chico (2016) e Bom Sucesso (2019).

O trabalho mais recente na TV foi em 2022, na série Independências. Em 2025, estará no remake de Mundo da Lua.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Renato Góes.

Lídia Brondi (Solange Duprat)

Em Vale Tudo, Lídia Brondi interpretou Solange Duprat. Após, ela esteve nas novelas Tieta (1989) e Meu Bem, Meu Mal (1990). Em 1992, ela deixou a carreira artística para abrir uma clínica de psicologia em São Paulo, na qual atende como psicóloga atualmente. Desde 1991, Lídia é casada com o ator Cássio Gabus Mendes e faz raras aparições públicas.

No remake, o personagem será vivido pela atriz Alice Wegmann.

Lilia Cabral (Aldeíde)

Lilia Cabral interpretou Aldeíde, a irreverente secretária de Marco Aurélio. Nos anos seguintes da novela, participou de Tieta (1989) e Laços de Família (2000). Teve papéis marcantes em Páginas da Vida (2006), produção pela qual foi indicada ao Emmy Internacional, e Fina Estampa (2011), onde foi Griselda, a "Pereirão". Seu último trabalho foi em Garota do Momento (2025).

No remake, o personagem será vivido pela atriz Karine Teles.

César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli)

Carlos Alberto Riccelli interpretou César Ribeiro, um dos galãs da novela e a grande paixão de Maria de Fátima (Gloria Pires). Mantém um caso com Odete Roitman durante a novela, sendo sustentado por ela.

Após a novela, fez poucos papéis. Esteve em A Indomada (1997), Chiquinha Gonzaga (1999) e Trago Comigo (2009). Seu último papel foi em A Vida Secreta dos Casais (2017), da HBO. É casado desde 1978 com a atriz Bruna Lombardi.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Cauã Reymond.

Pedro Paulo Rangel (Audálio)

O ator Pedro Paulo Rangel interpretou Audálio, irmão de Aldeíde. Teve uma longa trajetória na televisão, atuando produções como O Cravo e a Rosa (2000), Os Aspones (2004), e A Grande Família (2001-2014).

Seu último trabalho na TV foi Independências (2022). Faleceu em dezembro de 2022, aos 74 anos, de complicações de um enfisema pulmonar.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Matheus Nachtergaele.

Marcelo Novaes (André)

Marcelo Novaes interpretou André, um dos "galãs" e personagens secundários do folhetim.

Após Vale Tudo, o ator seguiu carreira de sucesso em novelas como Quatro por Quatro (1994) e Avenida Brasil (2012). Também esteve em Garota do Momento, onde atuou com o filho, Pedro Novaes.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Breno Ferreira.

Nathalia Timberg (Celina)

Nathalia Timberg, que viveu Celina, irmã de Odete Roitman, segue atuando na TV, em uma carreira de décadas.

Atuou em novelas como Celebridade (2003), Páginas da Vida, Insensato Coração (2011), Amor à Vida e Babilônia.

Seu último trabalho foi uma participação especial em Fuzuê. Atualmente, está em cartaz no teatro com A Mulher da Van.

No remake, o personagem será vivido pela atriz Malu Galli.

Danton Mello (Bruno)

Irmão de Selton Mello, Danton Mello interpretou Bruno, um dos personagens mirins da novela, filho de Ivan (Antonio Fagundes) e Leila (Cassia Kis).

Com o tempo, cresceu na TV e seguiu carreira em novelas como Malhação (1996) e Sinhá Moça (2006). Seus últimos trabalhos foram em Garota do Momento, nas telinhas, e em Biônicos (2024), no cinema.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Miguel Moro.

Marcos Palmeira (Mário Sérgio)

O ator e empresário Marcos Palmeira deu vida a Mário Sérgio, jovem jornalista, que assume a direção da revista Tomorrow.

Com uma carreira consolidada, estrelou Pantanal (2022) e Renascer (2024), seu último trabalho na TV, onde interpretou José Inocêncio.

No remake, o personagem será vivido pelo ator Felipe Ricca.

Maria Gladys (Lucimar)

Avó da atriz anglo-brasileira Mia Goth, Maria Gladys interpretou a faxineira Lucimar, personagem de apoio na novela.

Ela seguiu carreira no cinema e na TV, atuando nas comédias Toma Lá da Cá (2009) e Pé na Cova (2016). Seu último trabalho foi no filme Me Tira da Mira (2022).