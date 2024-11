King Richard: Criando Campeãs (King Richard, 2021), que a RBS TV exibe na Tela Quente desta segunda-feira (18), às 22h25min, valeu a Will Smith praticamente todos os prêmios de melhor ator. No papel do pai das tenistas Venus Williams e Serena Williams, ele ganhou o Oscar (na mesma festa em que deu um tapa no comediante Chris Rock), o Globo de Ouro, o Bafta (da Academia Britânica), o Critics Choice e o troféu do Sindicato dos Atores dos EUA.