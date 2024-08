Dos filmes que disputam os Kikitos aos artistas homenageados, passando pelas exibições fora de competição, o 52º Festival de Cinema de Gramado tem uma das programações mais atraentes dos últimos anos. O evento na cidade da Serra será oficialmente aberto às 16h desta sexta-feira (9), com concerto da Orquestra Sinfônica de Gramado na Sociedade Recreio Gramadense, e terminará no dia 17 de agosto, com a premiação no Palácio dos Festivais, que neste ano terá um telão para fazer a interface com o Tapete Vermelho.