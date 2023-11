Grande vencedor do Festival de Gramado de 2002 — foram sete Kikitos, fora os muitos aplausos em cena aberta, durante a projeção —, Durval Discos acaba de voltar a cartaz nos cinemas. Trata-se do primeiro filme da nova edição da Sessão Vitrine Petrobras, com ingressos a preços acessíveis. O projeto também patrocinou a digitalização do longa-metragem de estreia da diretora Anna Muylaert (leia entrevista logo abaixo), que havia sido premiada pelo curta A Origem dos Bebês Segundo Kiki Cavalcanti (1995) e sido roteirista da série de TV Castelo Rá-Tim-Bum (11 episódios entre 1994 e 1996), e que depois se consagraria novamente com títulos como É Proibido Fumar (2009), ganhador de oito Candangos no Festival de Brasília, e Que Horas Ela Volta? (2015), laureado em Berlim e em Sundance. Em Porto Alegre, a cópia em 4K pode ser vista no CineBancários, no Espaço Bourbon Country e na Sala Paulo Amorim.