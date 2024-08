A comédia romântica que tinha tudo para dar certo

Há um duplo sentido no título do filme estrelado por George Clooney e Julia Roberts que estreou na sexta-feira (2) no Amazon Prime Video, tanto no original, Ticket to Paradise (2022), quanto na tradução, Ingresso para o Paraíso. Por um lado, o mais evidente, alude à ilha onde se desenrola a comédia romântica dirigida por Ol Parker, Bali, um dos destinos mais visitados na Indonésia. Por outro, com visível dose de empáfia, sugere que o espectador terá acesso a uma experiência divina, pela simples combinação dos nomes de seus astros e de seu cenário.