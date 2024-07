A atriz Vera Fischer será homenageada com o Troféu Cidade de Gramado durante o 52° Festival de Cinema de Gramado, que será realizado de 9 a 17 de agosto. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (18), em evento realizado no hotel Vila Galé, no Rio de Janeiro, com a presença de Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur (autarquia responsável pela organização do festival), e Marcos Santuario, um dos curadores.