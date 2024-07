O filme premiado que foi feito em Osório e Santo Antônio da Patrulha

Indisponível no streaming, o sensível e premiado filme gaúcho A Primeira Morte de Joana (2021), da cineasta Cristiane Oliveira, é a atração de mais uma sessão especial da Cinemateca Paulo Amorim, instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), no Goethe-Institut. A exibição será nesta sexta-feira (26), às 19h, seguida de bate-papo com a produtora Gina O'Donnel. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser comprados antecipadamente, pela chave Pix 91.343.103/0001-00, ou na hora, com cartão de débito. O Goethe fica na Rua 24 de Outubro, 112, em Porto Alegre.