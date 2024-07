Editora gaúcha lança livro sobre Tarantino

Com sede em Caxias do Sul, a Belas Letras acaba de publicar dois livros assinados pelo jornalista e escritor britânico Ian Nathan, ambos repletos de imagens de filmes, fotos de bastidores, reprodução de cartazes e uma "cronologia completa", incluindo os trabalhos não creditados: Quentin Tarantino: O Cineasta Icônico e sua Obra (tradução de Paula Diniz, 176 páginas, R$ 169,90) e Tim Burton: O Cineasta Icônico e sua Obra (tradução de Fernando Scoczynski Filho, 192 páginas, R$ 169,90). Os títulos abrem a coleção de cinema da editora gaúcha, que tem no catálogo várias obras sobre rock (como Riders On the Storm: Minha Vida com Jim Morrison e os The Doors, Paul McCartney: As Letras e George Harrison: O Beatle Relutante) e séries de TV (Central Perk: O Livro de Receitas Oficial de Friends e Bem-vindo à Dunder Mifflin: Os Bastidores da Série The Office). Em agosto, deve começar a pré-venda de um título sobre um cultuado longa-metragem de ficção científica — a Belas Letras promete revelar o nome em breve, mas já dei uma espiada no material de divulgação e confesso que fiquei babando.