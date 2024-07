Está pintando o título que pode levar o Brasil de volta ao Oscar internacional, depois de 26 anos. O novo filme do diretor Walter Salles, Ainda Estou Aqui (2024), que traz no elenco Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, foi selecionado para a competição oficial do 81º Festival de Cinema de Veneza, que será realizado de 28 de agosto a 7 de setembro. É a terceira vez que o cineasta brasileiro participa da mostra italiana, onde concorreu em 2001, com Abril Despedaçado, e foi homenageado em 2009, com o prêmio Robert Bresson, pelo conjunto de sua obra.