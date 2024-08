Uma cidade da Alemanha inaugurou um monumento em homenagem a Nova Petrópolis e ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Emmelshausen, com cinco mil habitantes, fica na região do Hunsrück, no sudoeste da Alemanha. Desde 2019, mantém vínculo de irmandade com a cidade da serra gaúcha. Uma comitiva gaúcha está na Alemanha, em viagem organizada pela Rota Romântica.