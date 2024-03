Com presença de convidados vindos da Alemanha, monumento será inaugurado sábado (2) em Nova Petrópolis. A obra Umleitung-Desvio foi projetada pelo artista alemão Hermann Josef Wilhelm para celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Com mais de três metros de altura, fica no Esculturas Parque Pedras do Silêncio.