O ano de 2024 será marcado por muitas celebrações pelo bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Governo do Estado, prefeituras, empresas, clubes e associações preparam atividades para lembrar os antepassados que cruzaram o Oceano Atlântico. Em 1824, o Brasil estava dando os primeiros passos depois da independência. Na Europa de língua alemã, Dom Pedro I buscou soldados para seu exército e famílias para novo projeto de colonização no Sul.