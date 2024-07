Filme gaúcho é o mais antigo em acervo do cinema nacional; assista

A Cinemateca Brasileira recuperou e digitalizou 1.785 filmes da coleção em nitrato de celulose, a parte do acervo mais frágil e antiga. As obras da primeira metade do século 20 estão disponíveis gratuitamente no Banco de Conteúdos Culturais e no site do projeto Viva Cinemateca. Imagens feitas em Santa Maria, em 1909, são as mais antigas guardadas pela instituição que preserva a história da cinematografia nacional.