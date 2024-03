O Instituto Caldeira faz as primeiras obras nos prédios da antiga fábrica de tecidos Rio Guahyba, em Porto Alegre. O complexo industrial, sem uso desde 2016, fica na Rua Frederico Mentz, no bairro Navegantes. O hub de inovação já ocupa os 22 mil metros quadrados dos prédios da indústria Renner, em frente à Rio Guahyba. Com a expansão, poderá mais do que dobrar a área total no futuro.