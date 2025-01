Polícia vai ouvir novamente vítima e suspeita de envenenamento de bolo

Na segunda-feira (6), a suspeita passou por audiência de custódia . Nora de Zeli Teresinha Silva dos Anjos, 61 anos, que preparou o bolo, Deise foi presa temporariamente no domingo (5). A investigação aponta que Deise teria colocado arsênio na farinha que Zeli utilizou para preparar o bolo. A motivação seria uma desavença de cerca de 20 anos entre as mulheres.

A suspeita está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres e responde por suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e com emprego de veneno, e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada.

Zero Hora entrou em contato com a defesa de Deise na manhã desta terça-feira (7), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Na manhã de segunda-feira, os advogados dela informaram que ainda não haviam tido acesso integral à investigação em andamento.

Mulher pesquisou arsênio

Segundo o Tribunal de Justiça do RS, Deise fez pesquisas na internet sobre arsênio antes do caso. Um relatório preliminar dos dados extraídos do telefone da suspeita mostra que houve "busca na internet, inclusive no Google shopping, pelo termo arsênio e similares".