Na praia de Copacabana Filhos de Jair Bolsonaro e Michelle vão reforçar palanque de ato no dia 21 no Rio de Janeiro Em fevereiro, ex-presidente promoveu manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Bolsonaro é investigado no âmbito da Operação Tempus Veritatis, da PF, sobre o suposto planejamento de um golpe de Estado