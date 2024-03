O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou dois dias na embaixada da Hungria após ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal (PF) e ser investigado por tentativa de golpe de Estado. Na segunda-feira (25), o jornal americano The New York Times (NYT) divulgou gravações de câmeras de segurança que mostram Bolsonaro no prédio.