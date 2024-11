O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste sábado (16), durante seu discurso de encerramento do G20 social, mobilização popular permanente no G20 para avançar em pautas prioritárias propostas pelo Brasil. O país enfrenta dificuldades diplomáticas de conseguir compromissos às vésperas da Cúpula de Líderes no Rio, nos dias 18 e 19.