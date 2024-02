A lista das autoridades espionadas por agentes da Agência Brasileira de Inteligência, no que se convencionou chamar de “Abin paralela” pode ser considerado um Watergate à brasileira. Não que o escândalo tenha sido descoberto pela imprensa, mas por envolver o então presidente da República em um caso de espionagem de adversários. Há mais diferenças do que semelhanças com o escândalo que derrubou Richard Nixon, mas na essência o que se tem é o uso de uma instituição pública para xeretar a vida de quem, por alguma razão, preocupava Bolsonaro e aos filhos.