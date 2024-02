Será neste início de fevereiro, mais precisamente no dia 7 de fevereiro, o primeiro embate das entidades empresariais do Rio Grande do Sul com o governo de Eduardo Leite. Por iniciativa da Federasul, a partir as 10h, no quarto andar do Palácio do Comércio, representantes de diferentes setores estarão reunidos para discutir o corte de benefícios fiscais anunciado por Leite no final do ano passado, quando teve a certeza de que não passaria na Assembleia a proposta de aumento da alíquota básica do ICMS.