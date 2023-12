Entendendo que não teria apoio para aprovar o aumento da alíquota básica do ICMS o governador Eduardo Leite retirou o projeto. Para suprir as necessidades de arrecadação, o governo propôs um plano B, com cortes de benefícios para setores produtivos. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quarta-feira, Leite falou sobre como o lidar com este plano alternativo, que acaba impactando as contas do contribuinte, como a cesta básica.