Com elogios ao governador Eduardo Leite, pelo nível das relações com o Judiciário, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira se despediu do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Seu discurso foi mais longo do que o do sucessor, o desembargador Alberto Delgado Neto. Na fala dos dois, ficou claro que a gestão será de continuidade não apenas porque Delgado já integrava a administração chefiada por Iris, mas pela afinidade de ideias e de propósito entre os dois.